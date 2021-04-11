利物浦周六英超主場以2:1絕殺阿士東維拉，成功結束晏菲路主場六連敗。領軍高普賽後就形容紅軍拿到非常重要的3分，更大讚補時階段妙射得手的右閘阿歷山大阿諾特。今季飽受批評的TAA早前未被英格蘭領隊修夫基徵召，更於周中歐聯首回合對陣皇家馬德里「送大禮」成輸波罪人，高普就呼籲大家不好再討論他。

高普認為紅軍今場除終止主場六連敗頹勢，更在維拉身上取到意義重大的3分，他高興說：「這是場漂亮勝仗，每個人都告訴我們主場已連輸6仗，這並非我們想要的。然後我們上半場對強勢的維拉踢出很好表現，壟斷比賽、製造機會，但一次失誤造就對手入球，那時是有點混亂。但這班傢伙很不錯，不需我太過壓迫他們，因他們知道我們保持侵略性的話，就能再有機會，然後我們就入球，那真是很重要，感覺像解脫了。」利物浦賽後排在聯賽榜第五，高普再強調：「這3分真的是意義重大，因在這個情況我們需要令其他球隊感到受壓。其他球隊的位置是更好，但我們能做的就是贏球，這晚就做到了。周三歐聯鬥皇馬會是不同的，我毫不猶豫。」

今季表現低迷的阿諾特本周猶如坐過山車，他於上周日英超3:0大勝阿仙奴一仗表現大勇，但周中歐聯首回合對皇馬又因犯下致命失誤令對手入球，今仗再成贏波功臣。高普就認為坊間不需每周都討論他，談及他不獲英軍領隊修夫基徵召的事（修夫基今場亦在晏菲路觀賽）：「我們可以停停，別再討論阿諾特和英格蘭的事，大家都同意，即使修夫基都同意阿諾特是位出色球員，我們真的不需要每周都討論這件事。」

高普續道：「他在鬥阿仙奴踢出很好表現，對皇馬犯下失誤，但今場對維拉又很好，還入球，現在是扯平並完美了。我不認為阿諾特需證明甚麼，他當然要挑戰自己，但不是因為國家隊，是一位年輕球員去挑戰自己極限。踢英格蘭要很好的技術，阿諾特很年輕時已經有。」

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