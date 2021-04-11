76人於周五NBA常規賽作客雷霆，憑明星中鋒艾比迪（Joel Embiid）攻入27分9籃板，以117:93勇挫帝王，乘網隊同日不敵湖人重回東岸榜首。

今場面對西岸下游的雷霆，76人有第三得分手T夏里士（Tobias Harris）和射手丹尼格連（Danny Green）雙雙缺陣，但上場鬥塘鵝只有14分的艾比迪，獨自攬起得分重任，領球隊半場大幅領先66:53，最多把比分拉開過24分，勝負沒有懸念。今場攻入27分的艾比迪早前因傷休戰10場常規賽，但他賽後認為自己應在常規賽MVP候選人榜上名列第一，他說：「當談及MVP競逐，我感覺自己仍很有能力。當我上陣時，我認為自己是歷來狀態最佳的一季，我只是做回自己應做的事，在隊友幫助和教練放我在適當的位置上，讓我今戰取得成功。」76人賽後壓過同日輸球的網隊，回到東岸榜首，但兩隊戰績同是36勝17負，76人以較佳得失分和主客成績升上東岸第一。

拓荒者於同日常規賽主場迎戰活塞，中鋒簡達（Enes Kanter）拿下「超級雙雙」的誇張數據，他單場摘下30個籃板還有24分進賬，打破拓荒者隊史上1975年的單場27個籃板紀錄，也是聯盟過去20季第4位球員單場有30個籃板，其餘3位是2018年的懷特侯活（Dwight Howard）、2012年的拜林（Andrew Bynum）和2011年的路夫（Kevin Love）。簡達亦創下他職業生涯籃板數字新高，舊紀錄是他2018年效力紐約人的26個籃板。

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