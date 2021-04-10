周日英超韋斯咸主場惡鬥李斯特城，竟由以前的中游較量變成前列大戰。「槌仔幫」今季突飛猛進，20隊中主場成績第2佳（未計上周六戰果），雖然李斯特城作客成績也在英超排第二，但受讓一方是近期走勢更強的主隊，韋斯咸受讓平/半敲下盤。

去年10月首循環交鋒，韋斯咸曾作客大勝李城3:0， 戰果令人意外，畢竟「狐狸」這兩年在羅渣士帶領下，實力不比Big 6球隊遜色，但球季一路踢下去，槌仔幫原來在莫耶斯的調教下也踢出黑馬本色，1月借入連格後氣勢更盛，上周作客3:2勇挫狼隊再壓過車路士上前4，與今仗對手、排第3的李城只差4分。

李城上周剛負予一哥曼城，射手占美華迪陷入球荒，自2月中後就沒有進賬。伊恩拿祖國際賽周前突然「着火」狂入球，但在這段期間續約兩年後，上仗倒戈曼城馬上打回原形，全場零射門下被換出，反而那邊廂，韋斯咸的連格徘徊在重返曼聯或正式轉投槌仔幫的選擇之間，鬥心更強。

韋斯咸今戰續缺少中場迪格蘭賴斯，米查利安東尼奧上仗傷出後也未必能候命，不過中前場仍不乏得分點， 查洛保雲上仗後備入替有斬獲，連格及柏保路科奴斯這對中場組合靈活性亦強。李城近期缺少受傷的哈維班尼斯活力大減，中堅之一的蘇恩古又再倦勤，令老將莊尼伊雲斯速度慢的弱點暴露出來，要箝制韋斯咸的反擊料很吃力。兩隊整體實力不相伯仲，主隊受讓情況下，下盤要敲。

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