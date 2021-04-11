卓特（Gary Trent Jr.）周六攻入職業生涯新高的44分，帶領有三名隊中領先射手包括輪休的施亞甘（Pascal Siakam）、拉傷左髖屈肌尹維特（Fred VanVleet）以及右足受感染的洛利（Kyle Lowry）缺陣下，作客以135:115大炒騎士，速龍半場已取得87分更締出了隊史新高。

卓特今場19投17中、包括三分球9投7中，在上陣33分鐘的時間中亦3罰全中，協助速龍戰至第二尾段大幅領先騎士84:46，完半場速龍領先87:54。在第二次正選上陣的新秀費連（Malachi Flynn）獲今季最多20分進賬及搶下11籃板，阿尼路比（OG Anunoby）及後備上陣的渡邊雄太（Yuta Watanabe）又分別攻入15及14分之下，輕鬆以20分大勝騎士，結束兩連敗。

有薩斯頓（Collin Sexton）全隊最高29分的騎士，雖然有六名球員得分上雙仍不敵速龍，兩連勝被終止。

周六（香港時間周日）NBA常規賽戰果

騎士 115:135 速龍

註︰前者主場

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