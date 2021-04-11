車路士周六取得杜曹上任以來最大勝仗，作客4:1擊破水晶宮，夏維斯貢獻一射一傳，基斯甸普列錫也梅開二度，兩人今季都未能在隊內穩定出場，但經過今場勝仗後，信心肯定大增。

去年夏天由利華古遜轉會車路士，夏維斯未知是否因背着7,100萬鎊的身價及大眾的期望，一直未完全融入球隊及適應英超的比賽節奏。不過，隨着同樣來自德國的杜曹接替了前領隊林柏特後，這位中場開始拾回昔日在利華時踢球的自信，藉今場表現出色，他賽後就指出關鍵在於其場上位置的轉變：「我很喜歡這個『假九』角色，那是一個適合我的位置。我活動的自由度大很多，當你的隊友都是具備質素的球員時，你在這個位置就很容易入球。」

只是杜曹認為夏維斯可以表現得更好，也鼓勵他要展現更穩定的質素：「我不是對他不滿意，但他可以在今場取得更多入球，有兩個重大機會可以提早終結比賽，但他沒有把握好。他有很好的質素，但有時還是需要展現得更好，這對他而言是挑戰。」

杜曹麾下的車路士，常被指攻弱守強，但今場大勝某程度是一個很好的示範，如何解決進攻欠流暢的問題。不只夏維斯，梅開二度兼當選英超官方今仗最佳球員的普列錫，也被寄予厚望是改善球隊進攻的一個重要棋子。這位因傷患及自身狀態問題而缺乏正選的美國隊長，暫時雖只累積四個聯賽入球，但其中三球就在近兩仗所入，可見狀態漸起，而他賽後就談到前四的爭奪：「我們知道非常緊湊，而球隊需要的就是不斷取得好成績，不管是我或其他球員，都已經準備好這個挑戰。」

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