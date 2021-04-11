剛在日本全國泳賽暨東京奧運選拔賽贏得四項冠軍，並取得兩項東奧接力賽資格的抗癌勇士池江璃花子，周日透過社交網站表達了今夏為日本出戰的意向。

「為期8日的賽事已在昨日結束了，從沒想像過在所有項目都能取勝，真的很高興。我在今夏要努力造出更好的時間，為隊伍作出貢獻。」池江在Instagram寫道，並加上#東京2020、#競泳及#日本泳隊的標註。

現年20歲的池江璃花子，在日本全國泳賽共參加四項賽事，包括女子100米自由泳、100米自由泳、50米自由泳，以及作為非奧運項目的50米蝶泳，結果包攬四項冠軍，雖然未能達標出戰東奧單項，但仍可代表日本出戰4X100米混合泳及4X100米自由泳。

於19年2月宣佈確診白血病，至去年8月才復出的池江璃花子，早前已多次強調，已將目標放在24年巴黎奧運，而在全國賽揭幕前亦重申，只會以打入四項決賽為目標。池江之前一直未有表態會否出戰東奧，今次的帖文正好釋除一眾擁躉的憂慮。

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