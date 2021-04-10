熱刺去年10月首循環曾在奧脫福大勝曼聯6:1，及後一度衝上榜首，可惜去到12月成績始滑落，甚至被踢出英超前四。領隊摩連奴今次再遇舊東家前，又慣性地發動口水戰，重提對方主帥蘇斯克查上月曾稱不應只為錦標而戰，而是要奠定長遠基礎的那番言論不恰當，直稱連其「師傅」費格遜也不會認同他的觀點。

蘇B執教紅魔至今未奪任何錦標，早前就似為自己辯護，表示冠軍是留給那些自尊心強的教練，自己寧願為曼聯默默地建立一個更長遠的基礎，給人感覺想做球會的無名英雄，又或自命清高，而一向信奉冠軍就是成功的摩佬，顯然對這番話感到不是味兒，還搬費Sir出來反駁蘇B。

「那是他的個人觀點，但我肯定費格遜會有不同的看法。每個人都有言論自由，蘇斯克查沒有傷害任何人，但我要強調，作為英超最偉大的主帥、他的前上司費格遜，也不會認同他。」摩佬這樣說。

紅魔今季客場戰績比主場更優秀，而且正如摩連奴過去曾說，舊東家自蘇B帶領後，經常得到球證眷顧獲得12碼，剛剛周四的歐霸盃8強首回合對CF格蘭納達，又靠般奴費南迪斯（B費）「自編自導」，射入自己博得的12碼替球隊奠定2:0勝局。對此，摩佬賽前則謂：「我不想評論這些，唯一能說的就是我們要試圖勝出這場比賽。這些因素不會阻擋我們的決心，也不會是我備戰時需要考慮的東西。」

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