巴黎聖日耳門（PSG）周六法甲憑前鋒基利安麥巴比交出一射一傳，作客以4:1大勝斯特拉斯堡，然而這位法國前鋒今仗踢足89分鐘才被換離場，而PSG周中就要在歐聯次回合主場大戰拜仁慕尼黑。教練普捷天奴賽後就被問，今仗用到麥巴比那麼盡，周中歐聯會不會有風險，他就表示不擔心，並強調對方只要能上陣就感到高興。

麥巴比於上周中歐聯8強首回合梅開二度，助PSG作客以3:2擊敗衞冕的拜仁。今仗他們在法甲戰線鬥斯特拉斯堡，亦早於上半場已領先至3:0，當摩斯堅恩等人下半場亦悉數退下火線，麥巴比卻依然留在場上，今場更踢足89分鐘才被調離場休息。普帥賽後就被問及今戰幾乎把麥巴比用到盡，會否令周中歐聯存在風險，他堅定說：「不會，你要記住麥巴比在法足盃對比斯特亦踢足88分鐘，要令他準備好狀態，最好就是讓他上陣。」

普捷天奴續道：「如有甚麼不對路，他會是首位發現的人，他亦會第一時間來告訴我，就像其餘球員一樣，我們努力為球隊做出最好的決定。人們能說各種的說話，這就是足球，我們亦有自己的原因，是不能夠讓滿足到所有人。但麥巴比就是那些落場便很開心的球員，他亦非常了解自己。」他又被問及PSG在歐聯擊敗拜仁，是否成為球會近年最大的成就，肥普就拒絕評論：「我不知道，各人準則不同。對我們來說，目標就是為周中歐聯準備好。」

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