巴塞隆拿周六在西甲國家打吡作客以1:2受挫皇家馬德里，教練朗奴高文對球證於比賽尾段未有吹罰一個明顯的12碼感到憤怒，並謂不知道為何西班牙有VAR，而他對比賽只有4分鐘補時亦感不滿。

巴塞的巴夫韋迪在球隊落後1:2時，於比賽尾段在禁區內底線在費蘭特文迪防守下倒地，巴塞球員投訴但球證未有吹罰12碼。高文賽後說︰「我只要求球證做正確的決定。這是明顯12碼，我不知為甚麼西班牙有VAR，而補時是只有4分鐘！」

然而，高文承認巴塞今場不是因為球證而落敗，他說︰「我們是否因為球證而輸掉比賽？不是，我不是在說那個。我說過我們上半場表現不理想。至於那12碼，遠在10米外的旁證看不到，VAR就是要在這樣的情況下提供協助。」

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