日本傳媒報道，東京奧運組委會已計劃在今夏的奧運及殘奧期間，租用一間大約有300個房間的酒店，作為武漢肺炎隔離設施，安置出現輕微或沒有病徵的確診運動員。

《共同社》引述消息人士指，為防止武漢肺炎在選手村傳播，運動員與代表團成員都要定期接受病毒檢測，確診而又無需入院的人士，將會被送住指定酒店，接受最少10日隔離。

報道指，奧組委將會租用一整幢酒店作為隔離中心，地點只會距離位於晴海的選手村幾公里，預料計劃將涉及數百萬日圓支出。另外，賽會將安排多達30部經過特別改裝的車輛，用作運送確診人士到指定酒店進行隔離。

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