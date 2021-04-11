松山英樹周六在美國喬治亞州奧古斯塔球場舉行的大師賽，以低標準7桿的65桿完成第3輪賽事，總成績以低標準11桿的206桿升上榜首，帶着4桿優勢進入周日的最後一輪賽事，有望成為歷來第一位贏得高球大滿貫錦標的日籍男將。

松山英樹有5洞打出低1桿的小鳥，並以3桿完成標準桿5桿的第15洞，全日打出低標準7桿的65桿。同日打出68桿的美國球手舒奧費利，總成績以低標準7桿的209桿，與沙拉托利斯、羅斯與利舒文並列第2位，哥利干納斯則以210桿暫列第6。

「我沒有想過（可以領先4桿），但我真的打得很好。」松山英樹完成頭3輪54洞後說。「我在頭3日一直沉着應戰，情緒控制將會是煞科日的關鍵。我從沒試過帶着4桿優勢，進入（大滿貫）最後一日比賽。這是第一次，所以感覺有點奇怪，我也不知道會發生甚麼事情。」

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