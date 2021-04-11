曼城上周六英超意外以1:2不敵列斯聯，領隊哥迪奧拿收起奇雲迪布尼及魯賓戴亞斯等主力，今仗在陣容上做出多達7個調動。但這位西班牙教頭賽後承認在防守對手反擊有犯錯之際，坦言沒後悔自己大輪換的決定。曼城現時需重新出發，皆因未來4仗就有3場大戰，包括歐聯、英足盃和英聯盃，哥帥指要把它們當作決賽來踢。

面對列斯聯全場得兩腳射門，曼城竟讓對手兩腳射門都帶來入球，哥迪奧拿就如此評論這場敗仗：「我們其實踢得不錯，但那些失球是我們送給他們的。我們後場很穩固，但防守反擊時出現失誤，且沒為前線球員創造足夠攻勢。不管如何己隊現要休息，準備之後在多蒙特的比賽。」對比上周中歐聯8強首回合2:1挫多蒙特一仗，哥帥今戰把菲爾科頓、迪布尼、馬列斯、根度簡與洛迪卡斯簡迪等乘數收起，改由尼敦阿基、班捷文文迪和史達寧正選，共作出多達七個調動，備受外界質疑。

但哥迪奧拿指若再選一次，仍會以此陣容出戰：「當贏球你就是天才，輸了你就甚麼都不是。但我不後悔作出調動，阿基和文迪都很出色。當你輸了一場，就會發現我們正在做的事是得來不易，我們28場裏贏了27場。」曼城未來4仗已有3場重要賽事，包括周中歐聯次回合再鬥多蒙特、英足盃4強鬥車路士和英聯盃決賽大戰熱刺，哥帥表示：「接下4場有3場都要當作決賽來踢，我們在這些賽事都有信心，有時是需要落敗，讓己隊明白我們現正做的事是有多麼困難。」

曼城未來四場賽程

日期 賽事 對手

4月14日 歐聯8強次回合 作客多蒙特

4月17日 英足盃4強 作客車路士

4月21日 英超 作客阿士東維拉

4月24日 英聯盃決賽 主場鬥熱刺

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波