上周六意甲，AC米蘭作客雖然以3:1擊敗帕爾馬，但下半場伊巴謙莫域疑似侮辱球證被罰直紅驅逐離場，賽後米蘭教練皮奧利就指伊巴並沒有出言侮辱球證，意大利傳媒亦推測可能是球證聽錯出現誤會。

伊巴在該役59分鐘，與球證理論後被對方直接以紅牌驅逐離場，幸好球隊最終亦能獲勝。賽後米蘭教練皮奧利表示：「我和伊巴談論過，當時他和球證出現爭論，但他並沒有不尊重和冒犯球證的意圖。」

當地電視台拍攝到伊巴爭論的最後一句為：「所以你在意我在說甚麼？這看奇怪。」他們就推測球證可能把「奇怪」（strano）一字聽錯為「混蛋」（bastardo），故把這位瑞典球星出示紅牌。

雖然伊巴直紅被逐，未知能否上訴得直，但米蘭體育總監馬甸尼就表示，伊巴非常接近與米蘭續約。當地傳媒就指，伊巴將會米蘭續約多一年至2022年，39歲的他今季為米蘭上陣25場攻入17球，絕對是寶刀未老。

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