周日英超重頭大戰， 由摩連奴帶領的熱刺主場遇舊東家曼聯，首循環熱刺曾作客6:1大破曼聯，當時梅開二度的哈利卡尼近況持續大勇，勢再成紅魔大患；曼聯剛於上周四強陣作客西班牙出戰歐霸八強，反觀熱刺在歐洲賽已出局，以逸待勞下有力令二哥紅魔失分，甚至可打破對方今季英超作客不敗身，平手盤熱刺可捧。

兩軍首循環在奧脫福交手，當時曼聯開賽兩分鐘就領先，怎料隨後兵敗如山倒，被尼當比利及孫興民的入球反超前後，更有前鋒安東尼馬迪爾領紅牌被逐，最終曼聯主場慘負1:6。然而該仗慘敗後，曼聯戰績穩步上揚，現時已進佔第二位，本輪前更領先其他爭前4球隊至少4分，反觀熱刺自去年12月連場失分後，已從爭標組下滑至前四以外。

熱刺回穩卡尼極勇

不過，熱刺近期表現反彈，近六場英超除北倫敦打吡戰作客遭阿仙奴反勝2:1之外，其餘5場獲得4勝1和的佳績，王牌前鋒卡尼上仗對紐卡素 梅開二度後，錄得19個英超入球及13次助攻，本輪前排在英超射手榜及助攻榜第一位，加上他的好拍檔孫興民已經傷癒，可以分擔卡尼的入球重責；熱刺中前場還有加里夫巴利、盧卡斯莫拉、拉美拿及卡路士雲尼斯奧斯等人可供使用，料熱刺有力再破紅魔大門。

歐霸激戰曼聯兵疲

曼聯今仗再遇熱刺，心態上當然希望復仇，但球員恐難忘當日慘敗經歷，心理上或較為輸蝕，而且紅魔近期征戰頻密，上周四歐霸盃8強首回 合作客西甲CF格蘭納達贏2:0，球員體力有一定消耗，加上射手馬迪爾仍然養傷，前線可調動空間不多。近期曼聯的入球率也明顯下跌，今仗作客已休息足1周、全力爭前4的熱刺，曼聯體力上恐不及對手。

曼聯在爭四戰有失分空間，反觀熱刺如未能殺入前四，領隊摩連奴帥位隨時不保，形勢上熱刺比曼聯更需要搶分。雖說曼聯是今季英超作客王， 聯賽作客15戰未曾落敗，但2周前曾在英足盃8強作客1:3不敵李斯特城， 料熱刺亦有能力打破曼聯作客不敗身。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波