周日英超上演前四關鍵戰，韋斯咸憑連格個人梅開二度和查洛保雲的入球曾領先三球，但李城有伊恩拿祖個人梅開二度為李城追成2:3，但最終韋斯咸亦以此比數贏下比賽全取3分，重奪聯賽第四位。不過，今仗球隊朗加斯威爾和麥克盧保先後傷出，未知傷勢嚴重與否。

今仗韋斯咸前鋒米查利安東尼奧因傷缺陣，進攻重任落在連格射上，這位英格蘭中場28分鐘就替球隊先開紀錄，華迪美高法爾右路傳中，連格第一時間窩利拉射入網，助球隊領先1:0。其後李斯特城壓上進攻，卻給韋斯咸有更多反擊的機會，臨完半場前2分鐘，伊沙迪奧普後場長傳，查洛保雲突破越位後，單刀橫傳給連格射入空門，半場韋斯咸領先2:0。

換邊後，韋斯咸未有放遠手腳，47分鐘連格傳中給湯馬士蘇錫克，後者再傳給查洛保雲射成3:0；6分鐘後，連格右路傳中給迪奧普頂成4:0，但其後VAR指迪奧普越位再先入球無效。

69分鐘，馬蘇亞古回傳失傳伊恩拿祖接球後左腳轉射抽射破網，為李城追成1:3，補時階段伊恩拿祖個人梅開二度為李城追成2:3，但最終李城亦無法扳平比分。韋斯咸賽後以31場55分重奪聯賽第四位，與今仗對手第三位的李城只有1分差距。

周日頭場，般尼雖有馬迪維達有先開紀錄，但紐卡素下半場靠積及梅菲和後備入替的辛特麥斯明各入一球，作客以2:1反勝般尼全取3分，終止聯賽七場不勝走勢。

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