周六利物浦在主場以2:1反勝阿士東維拉，除了一報首循環大敗之仇外，更重要是能夠再次在主場晏菲路球場贏波，對球員的信心和士氣亦有非常大的幫助。

賽前紅軍在主場已經8場不勝，更6連敗，球員亦充滿壓力，不過紅軍今仗亦非常具決心，積極進攻希望可以領先，可惜在上半場久攻不入外，更被對手奧尼屈堅斯把握機會射成1:0。更不幸是，「VAR」再次出手，竟然在極具爭議下，判祖達越位在先，令羅拔圖法明奴的入球無效，相信一眾球迷對球證的判決都相當費解。不過，可能正正就是一個判決，再次激活了紅軍的信心。

下半場紅軍早段氣勢強勁，其實今仗一眾紅軍的前場球員表現都不俗，近期表現較沉寂的羅拔圖法明奴明顯亦有提升，但球隊就是遲遲未能入球。終在57分鐘，由沙拿射入他今季第19個聯賽入球為球隊追平，更是晏菲路近四場中紅軍的首個入球，最終更憑阿歷山大阿諾特的燙射為球隊反勝對手，當時他慶祝時的吶喊和激動親吻會徽，大家就知道這支紅軍在多大的主場壓力。

今仗對於紅軍絕對是打了一支非常大的強心針，球隊在主場重回勝軌，更是反勝對手，對於球隊下周中的歐聯次回合是非常好的預演，隨時再次在晏菲路對皇家馬德里上演大逆轉。

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