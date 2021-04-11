現時正效力多蒙特的前鋒艾寧夏蘭特，過去一段時間的轉會消息一直未有停止，雖然「蜜蜂兵團」表明不願放人，惟考慮到球隊下季征戰歐聯的機會極微，預計夏蘭特想離隊的機會甚大。據英國傳媒報道指，夏蘭特的經理人拉奧拿得知今夏會有不少大球會追求夏蘭特，故希望將後者打造成有史以來第一位周薪達到100萬（約1,000萬港元）的足球員。

報道指，現時拉奧拿已經制定了一個計劃，可以為他的客戶夏蘭特提供一筆可觀的交易額，拉奧拿認為收夏蘭特的能力而言，即使疫情期間亦不會影響他的轉會費以及高薪，有指拉奧拿認為除了基本薪金外，加上肖像權以及其他商業交易的話，絕對有能力助夏蘭特實現周薪過百萬鎊的目標。現時拉奧拿會排除一些無法出得起高薪的球會，因此只有曼城、皇家馬德里以及巴黎聖日耳門（PSG）成為最有能力簽入夏蘭特的豪門。

此前拉奧拿與夏蘭特父親賀蘭特曾經前往西班牙，與巴塞隆拿以及皇家馬德里的官員會面，談及夏蘭特轉會一事。不過報道又提到拉奧拿在對話中提到，認為夏蘭特在未來可以成為比美斯以及基斯坦奴朗拿度（C朗）成就更高的前鋒，而且這一番話令亦到兩大西甲豪門感到震驚。

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