2019年度「傑出運動員選舉」頒獎典禮昨早假西九文化區舉行，2019年於世錦賽連奪2金的李慧詩雙喜臨門，除膺傑出運動員外，更六奪星中之星大獎。外界關注年紀會否成李慧詩征奧障礙，東京奧運開幕時將屆34歲的她認為薑越老越辣，她亦開腔談及退役時間表，指9月全運會後或逐步淡出賽場。

今屆頒獎禮延遲一年舉行，李慧詩連續八年成傑出運動員，更六奪星中之星大獎，她發表得獎感受時，憶述去年疫情期間心情難免壓抑，但她指年齡不會窒礙其奧運計劃：「很多人都問李慧詩過了30歲，會何時退役呢？我們比年輕運動員少了體力，但亦更老練，年輕人有時間追夢，我們亦都有我們的堅持，所以說老薑是有味點。」她又寄語港人於艱難時刻要有能耐和堅持，笑言可多做運動並閱讀其分享。

希臘女神江旻憓冧莊

被問及東奧會否為她生涯告別戰時，近年參與成立短途組的李慧詩指起碼會戰至年底全運會，其後再考慮逐步淡出，期望年輕一代逐步接棒。此外，香港或會於5月舉辦單車世界盃，李慧詩透露若比賽告吹，她會北上中國參加錦標賽備戰奧運。

此外，重劍運動員江旻憓同樣梅開二度，「冧莊」成為八傑以外，她又獲頒「最具突出表現獎」，以一身希臘女神打扮出席盛會的她特別感謝教練Tavi，並期待與隊友參加奧運團體賽：「（奪團體賽入場券）很興奮，特別為教練驕傲，他這一年幾乎封閉式的跟我們練習，其實他都害怕疫情，因為他年紀不輕了。」

八傑其他得獎者包括泳將何詩蓓、女子桌球手吳安儀、跳馬王子石偉雄、輪椅羽毛球代表陳浩源，以及首次上榜的武術劉徐徐及空手道劉慕裳。何詩蓓繼2017年後再成八傑，過去一年她從美國返港訓練，她透露疫情初期彼邦泳池關閉，為保「水感」故冒着攝氏12、3度低溫於河流練習：「我堅持到住所附近那條河游泳，因為水太凍了，所以初期時間很短，但慢慢習慣後，可以游3、40分鐘，那時為了游水、為了保持水準，真的不惜一切。」

何詩蓓受池江經歷啟發

近日日本名將池江璃花子成功抗癌後復出賽場，何詩蓓指深受其奮鬥經歷啟發：「我一直都有留意她的比賽成績，早前更在YouTube看了她的紀錄片，她出院時變得很瘦，但沒精神也堅持訓練，到最後達標取得奧運資格，我很替她高興。」

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