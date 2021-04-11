周日港超聯「雙黃會」，天水圍飛馬作客將軍澳運動場，在半場落後一球的情況下，下半場有達施華連中三元，以3:1反勝理文，繼續排在第三位。

新界東代表理文主場迎戰新界西代表飛馬，吸引640名球迷入場。理文在12分鐘就先開紀錄，鄭兆均開出左路角球，洛迪古斯前柱跣後，列斯奧門前頂入，理文領先1:0。及後理文再有入球機會，鄭兆均右路扣過方栢倫後傳中，洛迪古斯無人看管下一頂，被梁興傑飛身救出。飛馬完半場前搶攻，最有威脅為山度士禁區頂快射，但被袁皓俊救出。上半場理文領先1:0。

易邊後黎格爾有兩次入波機會，先有半單刀被救出，再有頭槌中楣彈出。理文則有鄭兆均小禁區頂準備起腳時被身後的基斯干擾而無法完成射門，但球證沒有吹罰12碼。不久後飛馬即追平，由羅曉聰K角位對出傳入禁區，達施華頭槌攻門中內柱而入，飛馬追成1:1。

飛馬其後有梁興傑救出洛迪古斯的撞射，加上洛迪古斯窄位狂抽中柱彈出。理文無法再度領先，反而被飛馬的達施華在83分鐘再建功，落後1:2。達施華在88分鐘再把握理文遲遲未能解圍，禁區內射成3:1完場。

飛馬全取三分，繼續領先少踢一場的理文排聯賽第三。賽後飛馬球員大肆慶祝，高層更宣佈全部落場球員均獲MVP獎金，其中達施華及基斯有雙倍獎金。主教練郭嘉諾賽後表示：「我覺得我們每次對理文都表現很好，但很快又失了一球。」今仗之前兩隊季內三次交手，理文全勝，郭續說：「沒理由每次都踢得好，要輸第四次。我們心態是等對手來攻，幾次半反擊也入波。幾次射門都被袁皓俊化解，但達施華也有點球運。」

郭嘉諾亦指，很享受與理文主教練陳曉明的大鬥法，他說：「我們有很多角力，陣式上雙方都有改變過，去抗衡對手。我在他身上學到很多，他已任教練多年，也是導師。與他交手，當他有戰術轉變，也會令我感到吃力，所以每次對曉明sir的球隊，也需要有幾套計劃，我很享受這件事。」

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