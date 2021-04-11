大專陸運會今日假聯校運動場閉門上演，最後一年代表中大出戰的俞雅欣本計劃參加多個項目，以爭取MVP為目標，惟最終因腳傷只出戰專項跳遠。負傷上陣的她一跳造出6米07成績封后，她無奈表示只能盡快調整心情，盼下月初的香港錦標賽可回覆狀態。

在2019年狂破女子跳遠港績的俞雅欣，今日於大專陸運會只在初賽跳出一次6米07便放棄餘下五跳。雖然最終順利封后，但她透露過去兩周因左腳踝軟骨組織發炎而暫停練習，故今仗只為復出試水溫，「我兩周前左腳腳踝不適，一度擔心是阿基里斯筋腱撕裂，但經磁力共振檢查後證實為發炎。今場只當作練習，測試腳的康復進度。」

現時在中大就讀的俞雅欣，本計劃於最後一年大專陸運會出戰跳遠、100米、100欄和4x100米接力，可惜傷患打亂其部署，「決定放棄時，我曾偷偷躲在房間哭。不過沒關係，我會重新調整心情，以香港錦標賽和系列賽為目標。」她續指，若本周練習狀態良好，或有機會出戰下周日的接力賽。原定今夏舉行的成都世界大學生運動會延至2022年舉行，俞雅欣明年亦有資格參賽，而她今年的目標則放在全運會，她希望全運前可到外地比賽，跳出6米4、5，刷新個人最佳成績兼港績。

至於首次出戰大專的王珞僖則受腰傷影響，在男子110米欄不時撞欄，最終以15秒39得季軍，而中大馮建晞和港大趙柏賢則得頭二。代表理大的他在賽後難掩失望，表示一直擔心自己不能完成賽事，「我受傷初期，彎腰以手碰膝蓋已覺疼痛，今日只能紮住上，但跑到後段失平衡，未試過15秒3幾這麼慢。」王珞僖續指，從矮欄轉跨高欄不易，自己花了半年時間才慢慢適應，而個人最佳時間是於田徑系列賽造出的14秒56，「這種感覺就似打機從容易模式升級到困難模式，青年賽得過甚麼獎已不重要，我亦要重新開始。其實我跨矮欄很順，甚少炒欄，因此用了三個月才跨過首個高欄時，我曾懷疑自己能力止步於此。幸好師兄張宏峰不時鼓勵，亦會跟我分享轉高欄的心路歷程。」

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