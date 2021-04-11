上周六的西班牙國家打吡，美斯出盡全力都未能入球，最終巴塞隆拿作客以1:2不敵皇馬。下半場賽事突然變成雨戰，全身濕透的美斯更被影到凍得全身發抖，要到場邊更衣再戰。

原本當地氣溫大概只有13度，賽事去到下半場更突然傾盆大雨，所有球員都慘變「落湯雞」，可謂「由頭濕到落腳」。終在79分鐘，美斯示意場面巴塞職員他希望換球衣，期間他更被當地電視台影到全身凍到發抖，場面頗為坎坷，其後他亦把底衫和球衣換掉，可惜都未能替球隊扳回比分。

不少球迷在社交媒體都注意到「球王發抖」，為他的身體擔憂。不少傳媒推測美斯可能在來季加盟曼城，有網民就笑言：「他下雨凍到發抖，如何在經常下雨的曼徹斯特踢球呢？」

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