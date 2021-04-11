衞冕傑志今午在港超聯憑黑山「伊巴」丹恩奴域梅開二度，加上小將何振廷開齋，助球隊以3:0輕勝晉峰，領先次席東方龍獅7分。

傑志在旺角場超過1,300名球迷面前，由射手丹恩奴域、中場基爾及巴爾拿等主力正選帶領何振廷、羅梓駿及安永佳等本地兵爭四連勝。至於晉峰續受傷兵困擾，由卡爾特納及艾拔簡勞兩名西班牙兵領軍挑戰傑志，而晉峰防線甫開賽防線便受壓。

12分鐘，傑志前鋒丹恩奴域接應加維蘭右傳中，遠柱窄位射入，傑志早段打開紀錄。戰至22分鐘，晉峰守衞完全走漏傑志中場何振廷，讓這名小將接應艾里奧頭槌二傳輕易射成2:0。其後球證何煒昇受傷未能繼續執法，要改由第四球證的羅碧芝頂替，而傑志半場領先2:0。

易邊後，傑志稍為放慢節奏，晉峰有較多的控球，但未能組織有威脅埋門，而傑志在65分鐘藉丹恩奴域主射12碼得手，助球隊領先到3:0。傑志進一步拉開比數後，陸續換入陳晉一、艾力士、鄭展龍及謝家強等，以提升狀態，為餘下賽季作準備，而晉峰破蛋泛力，兩循環都以0:3見負。傑志全取3分後，11戰25分居首，而晉峰9戰6分排尾二。

傑志主教練朱志光賽後表示，球隊雖然領先但現談蟬聯機會仍言之尚早：「球隊贏波，但傳送上出現不少失誤，如想在亞冠盃分組賽爭成績是必須改善。賽前預計中場何振廷有機會取得重返傑志首球，而他在青年軍時期已見有一定能力，但年輕球員要有穩定表現才可爭取到出場機會。」晉峰主教練何信賢指中場不及對手，未有太多空間進攻。

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