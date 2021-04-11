去年因疫情被迫取消的大專陸運會，今日在聯校運動場閉門下「重啟」，不少「大專新鮮人」表現身價，理大副學士「孖寶」梁筠宜、陳佩琦包辦女子100米及200米初賽第一名，浸大「辮子」副學士石錦程一人包括男子100米及200米第一名，這班大專「初哥」在本月18號的大專決賽誓要挑戰大會紀錄。

今日大專陸運會在防疫大前題下，徑項一、五線道留空，但田項如跳遠採初賽及決賽共六跳；女子100米及200米初賽，焦點落在理大「孖寶」陳佩琦及梁筠宜，以及傷後復出的應屆D1飛人梁詠曦，雖然不是同一heat，總排名下她們排頭三位，依次是跑12秒26的梁筠宜、12秒55的陳佩琦以及12秒64的梁詠曦，預計下周決賽將有一番龍爭虎鬥。女子200米初賽由陳佩琦以25秒48位列首位，是她近兩年多以來的PB（個人最佳），梁筠宜及梁詠曦分列第三及第四位。

陳佩琦坦言前陣子減磅過多，曾跌至47公斤的她，近排多食了飯，希望增磅增肌肉至50公斤較理想：「今日第一次跑大專賽，氣氛當然難跟學界D1相比，但在疫情下能辦到比賽已很難得。」

她續稱：「我前排太輕，跑起來輕飄飄，這兩星期食多了，尤其是媽咪煮的飯，力度多了，相信會慢慢適應過來。」陳佩琦及梁筠宜下周決賽天除了個人項目外，會合作4x100米接力跑，負責第三及第四棒，希望改寫47秒97的大會紀錄。

男子100米及200米初賽總排名第一的石錦程，在100米以10秒60刷新個人PB，200米以21秒86同位列第一，這位在上月測試賽曾以10秒63奪冠的飛人，期望下周大專決賽挑戰大會紀錄的10秒48。

今日另一驚喜是浸大三年級生三鐵代表黃子圖，之前右手斷韌帶、上周才拆除手托的他，今日在男子1,500米非主項中，採每圈都搏盡去跑下，以3分59秒69同時刷新大會及大專紀錄奪冠，大會紀錄是張海傑於2013年的4分04秒67，大專紀錄理大生劉德龍於2005年的3分59秒74跑出；亞軍是理大的謝俊賢，他以破大會紀錄的4分03秒03完成。

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