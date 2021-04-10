周六意甲，AC米蘭作客鬥帕爾馬，米蘭上半場憑列比錫和基斯爾的入球領先對手，下半場早段雖有伊巴謙莫域直紅被逐，但亦無阻球隊以3:1擊敗對手，繼續排在聯賽第二位。

AC米蘭今仗7分鐘就打開紀錄，伊巴謙莫域擺脫對手後傳給列比錫，後者禁區內轉射接應後勁射破網。其後米蘭都主導比賽形勢，37分鐘，查漢奴古傳中，尾柱的伊巴壓頂高出。完半場前2分鐘，迪奧靴南迪斯先與伊巴撞牆配合，再傳給禁區的基斯爾，後者轉身一射為球隊領先到2球，米蘭半場領先2:0。

換邊後，米蘭卻有不肯的消息，伊巴在59分鐘疑對球證出言不遜，並直紅逐出場，令米蘭要以10人應戰，這亦是伊巴時隔3353天後再次在意甲染紅。5分鐘後，加斯安奴柏利接應傳中二傳，讓中堅加基奧路頂入，為帕爾馬追成1:2，其後時間成為帕爾馬圍攻的時間，但始終未能追和。補時階段，米蘭有一次反擊機會，達洛治傳給拉菲爾利亞奧射成3:1奠定勝局，助米蘭全取3分。

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