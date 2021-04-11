上禮拜五嘅英乙，奧咸主場以5:2大勝高車士打，球迷除咗睇到7個入波咁多之外，仲見證住一個處理罰球嘅另類方法！

是咁的，主隊喺完半場前博到個罰球，跟住畫面見到有5個奧咸球員企咗喺龍門前小禁區嗰條白線，唔知係咪想遮一遮對手個龍門嘅視線？跟住準備射罰球之前，嗰5個奧咸球員突然全部一齊衝向高車士打排嘅人牆度！結果奧咸嘅25號仔Alfie McCalmont射入咗呢個罰球！齋睇字個feel冇咁好，大家都係click上面條片睇啦！

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