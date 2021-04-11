香港競步天后程小雅，今日在日本石川縣輪島市舉行的第60屆全日本20公里競步比賽，在起伏不平兼只有四人的比賽下，以不俗的1小時33分58秒得亞軍，跟第一名選手只差七秒，力爭1小時31分的東奧參賽標準的她，計劃於六月初出戰西班牙競步賽，希望一擊即中。

34歲的程小雅為了爭取更多比賽機會，於去年12月赴東京作長期集訓及備戰日本國內大小競步賽，寓賽於操，擁有1小時32分30秒香港紀錄的小雅坦言滿意今仗成績：「因為參賽人數過少，像是個人計時賽，加上路段起伏，能造出這時間算滿意。」代表琦玉縣的河添香織以1小時33分51秒奪冠。

由於香港仍有回港後隔離21日的防疫措施，程小雅會續留日本訓練，期望六月西班牙比賽能達東奧參賽標準。除達標外，程小雅可憑世界排名頭60位獲奧運入場券，她現時列第42位，仍保出線東奧希望。

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