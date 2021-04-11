英乙榜尾甘士比周六作客以0:1受挫巴拉福特，八場不敗走勢告一段落。不過這場比賽的焦點落在了甘士比前鋒史提芬佩尼身上，他因為與隊友莫里斯衝突時以頭撞對方而領到紅牌，連球隊亦在球方Twitter發文表示不可願諒。

這場比賽，巴拉福特於42分鐘藉安東尼奧干拿的入球而領先，完半場，史提芬佩尼卻與莫里斯爆發衝突。據英國《太陽報》報道，衝突是因一次傳球引起。報道指，佩尼不滿莫里斯的傳球，但後者認為佩尼沒有盡力，其後佩尼失控，步往球員通道時在球證之前以頭撞莫里斯。球證跟隨佩尼往更衣室並向他出示紅牌。

甘士比官方Twitter總結今次事件道︰「甘士比上半場落後0:1……看到佩尼在上半場結束時因以頭撞莫里斯而領到紅牌……不可原諒。」據悉，佩尼行為有問題並非第一次，他在效力布里斯托城時期就曾因為對球迷做不雅手勢而遭罰款處分。

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