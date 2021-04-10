皇家馬德里周六以2:1擊敗巴塞隆拿，暫時升上西甲榜首。圖為賓施馬（9）為皇馬先開紀錄後慶祝。
西甲周六上演國家打吡，主場的皇家馬德里憑賓施馬及卻奧斯在上半場先後建功，以2:1擊敗巴塞隆拿，今季雙殺巴塞後暫時升上榜首。巴塞今場在美斯0入球及0助攻下，不敵完場前有卡斯米路被逐的皇馬，西甲19輪不敗被終止，是12月初受挫卡迪斯以來首度在聯賽落敗，在聯賽榜下跌一級至第三位。
-----------------------------
想財富增值 就真係要眉精眼企
想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講波