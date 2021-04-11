湖人正在周六NBA常規賽作客網隊之際，大軍收到隊醫的好消息，自2月中旬起已一直因傷缺陣的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），預料將在未來10至14天復出；而勒邦占士（LeBron James）則仍要休戰一段時間，但預期亦會在3周內回歸，仍能趕及復出打常規賽，對湖人來說絕對是一大好消息。

據ESPN權威記者Adrian Wojnarowski指，自2月14日起因右小腿受傷及右腳繃緊的AD，將待湖人結束一系列作客之旅後，於本周四再接受隊醫評估及檢查。這位28歲明星前鋒預料將可在10至14天內復出，意味着他大概會在4月底前回歸。AD今季場均獲得22.5分、8.4籃板、1.8封阻和1.3偷球，數據相當全面。

而三周前右足踝高位扭傷的占士，亦準備能夠回歸隊伍，據消息指他將要休養多三周時間，預料會在五月上旬強勢復出，屆時湖人將最少還有10場常規賽，占士的復出將有助球隊爭取較高的常規賽排名，進入季後賽。占士是今季常規賽MVP的大熱人選之一，本季場均獲得25.4分、7.9籃板和7.9助攻。而湖人在周六鬥網隊賽前，於缺少AD的情況下戰績為13勝11負，西岸排名亦由第2位滑落至第5位。

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