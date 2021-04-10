趙俊傑當年在大埔踢出名堂後獲南華青睞，終在2010年「上山」，可惜機會不多，僅效力短短一季。轉投公民後他受到重用，2季為球隊上陣30場，更憑上佳表現兩次入選港隊，可謂登上仕途高峯。

2013年趙落戶「升班馬」元朗，兼任球隊助教，助球隊在首季成功護級。翌年他被中超球隊相中，出雙倍待遇招攬過檔，條件是趙須親身北上試腳，但礙於有合約在身，最終放棄外闖機會：「那時已30歲，走一會可能賺到錢，但回到香港又如何？在元朗已是主力，又做助教，甚至球隊拍廣告我都有份，心想應可長遠發展。」不料季後元朗重組，要求趙大幅減薪續約，「香港球圈太小，你與球會談感情，下年它解散，你可以怎樣？」他自言事件令他被球圈放棄，沒球會肯收留他，幾乎在31歲當打之年就被迫掛靴。

後來趙在家人勸勉下，低薪加盟區隊黃大仙，靠做兼職維持足球夢。雖然球隊護級不成，但球員表現仍贏盡掌聲，令他翌年重返流浪續留頂級聯賽，繼而加盟港超聯新軍理文做隊長，可惜好景不常：「如球圈一貫風氣，轉了教練團，整個球員班底就要換，很早就雪藏我，告訴下年沒有預我。」17/18年下半季苦無上陣機會，令他更難落班，自此闊別頂級聯賽。

「其實一直沒說過退役，但近年辦足校，又沒操練，相信已沒機會再在球場退役，可說是人生遺憾。」趙嘆道。回首自己10多年的足球生涯，他不諱言天賦及技術或不如同輩，但勝在勤力，加上場上拼搏精神搭夠，令他獲不少教練及班主賞識：「以前在福建練四點，我和蘇來強起碼練到7、8點才離開，到流浪就有林嘉緯斬波給我，日日練頭槌。」趙俊傑特意感激李炳雄在流浪時期扶他一把；及後又有大埔主帥陳曉明提攜，學會踢後衞的意識及位置感，令他日後仕途漸見順利。

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