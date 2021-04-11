美國傳媒報道，早前洽購MLB球隊紐約大都會失敗的退役棒球明星阿歷斯洛迪古斯（Alex Rodriquez、A-Rod），將有望與富豪洛爾（Marc Lore）攜手，以15億美元（約117億港元）買入木狼，並於2023年正式成為這支NBA球隊的班主。

「我們十分期待與（木狼班主）泰萊（Glen Taylor）進入這個階段。他一手創造的傳奇，已為未來打下不可思議的基礎，我們相當敬重他。對於能夠深入認識木狼這組織，包括才華橫溢的團隊，以及一班了不起的球迷，我們真的很興奮。」身為洋基傳奇球星的A-Rod與沃爾馬前行政總裁洛爾發聲明說。

《The Athletic》報道指，A-Rod與拍檔提交收購意向書後，會跟木狼有30日獨家談判期。雙方若能達成協議，A-Rod與洛爾將會先成為小股東，到23年才會得到整間球會的控制權。泰萊於1994年以據報9,400萬美元的價錢買入木狼，報道指A-Rod與洛爾已同意以15億美元接手。

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