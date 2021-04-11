利物浦周六在英超主場以2:1絕殺阿士東維拉，其實紅軍在上半場尾段落後0:1之後，羅拔圖法明奴在上半場補時已迅即取得入球，但因VAR確認迪亞高祖達越位而入球無效，紅軍才未能在完半場前扳平。不過，慢鏡重播時，顯示VAR劃線是在祖達手肘位置，英格蘭名宿連尼加便在Twitter發文，狠批VAR越來越荒謬。

連尼加發推文說︰「我很遺憾，但VAR越來越荒謬。他們怎能有信心說那是越位？與昨晚被判無效的入球一樣。荒謬。」這名《Match of the Day》主持所指，是周五狼隊的韋利安荷西在對富咸之役被吹走的入球。當時VAR發現助攻的普丹斯有越位嫌疑，最終因其肩膊比對手後衞干高路稍稍突出，球證判越位在先而推翻入球。

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