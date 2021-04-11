巴黎聖日耳門（PSG）周六憑基利安麥巴比交出一射一傳，於法甲作客以4:1大勝斯特拉斯堡，繼續緊迫榜首的里爾。

PSG日前在歐聯8強首回合憑麥巴比梅開二度，作客以3:2擊敗衞冕的拜仁慕尼黑，今場正選陣容與該仗比較有七個調動，當中包括在里爾之役領紅、開始停賽兩場刑罰的尼馬，以及在周中的比賽傷出的隊長馬昆奴斯哥利亞，麥巴比賽繼續正選上陣並比賽了88分鐘才被調離場。

至於今場比賽，PSG開賽16分鐘便由麥巴比接應里安度柏利迪斯後，殺入禁區並擺脫對方球員防守，窄角度射破斯特拉斯堡門將素斯大細龍門而領先1:0。這記入球亦是麥巴比今季在聯賽射入的第21球。

27分鐘，丹尼路佩尼拿交出助攻，沙拉比亞殺入禁區射入，將比數改寫為2:0。45分鐘，摩斯堅恩接應麥巴比助攻在禁區內成功破網，完半場PSG已領前斯特拉斯堡3:0。

PSG教練半場以後備門將沙治奧列高入替基羅拿華斯，雖然主場的斯特拉斯堡於63分鐘由小將沙希追回一球，但PSG於79分鐘柏拉迪斯主射罰球直接破網，結果以4:1大勝斯特拉斯堡。全取3分的PSG現時以32戰得66分續居法甲第二位，落後周五以2:0擊敗梅斯的榜首隊里爾3分，少賽一場的摩納哥以62分排第三。

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