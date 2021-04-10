【本報訊】衞冕傑志今午三時在旺角大球場上演的港超聯，或有回歸的港隊入籍前鋒艾力士正選上陣，球隊定必強攻晉峰力爭四連勝，以保住領先優勢。

上輪聯賽前列大戰2:0擊敗理文的傑志，目前在聯賽10戰得22分居首，領先次席東方龍獅四分，但多踢一場，而次循環只餘四場，除今日對晉峰，餘下三場對手是愉園、冠忠南區及標準流浪，這支老牌球會餘下賽事只有一個目標，就是爭取勝出餘下四場聯賽，確保首名完成首階段聯賽。

傑志今季再戰亞冠盃，球隊不斷加強實力，繼簽入巴爾拿及丹恩奴域後，又羅致謝家強及艾力士，傑志主教練朱志光表示，謝家強完成隔離後已隨隊操練一周，雖尚未回復狀態，但會盡量安排他透過實戰提升狀態。雖然艾力士上季在中超大連人未有太多機會，但長時間在高水平聯賽操練，朱教練指他把握力有進步。

近三場以正選姿態上陣的傑志中場何振廷，賽前表示晉峰陣型及控傳不俗，必須小心以避免暴露空位予對手：「今季賽事非常緊湊，餘下每場都很重要，我們要做好自己，贏下每場賽事。」早前接受膝部小手術的小將陳晉一已復操，但蘇沙仍養傷。

新軍晉峰上月連挫愉園及南區，但近2場卻分別0:3及0:5大敗予傑志及東方，此戰重整旗鼓，希望在傑志身上搶分。總教練何信賢指球隊傷兵問題持續，佐郭布朗及費利蒲薩肯定倦勤，且球員經過兩場硬仗已有疲態，在較大的旺角場防守相對困難，但已部署以防反應戰。晉峰兩名東方借將茹子楠及鄭璟昊此戰復出，球隊目前8戰得6分，居於第七位仍要搶分鞏固港超聯席位。

飛馬搵理文復仇

同日另一場，理文上場2球不敵傑志後跌至第4，球隊今日5時30分在將軍澳運動場尾場再鬥天水圍飛馬必須全取3分。理文目前8戰得12分，落後傑志10分但少踢2場，此戰影響爭標形勢，理文季內三對飛馬全勝，傷兵顏樂楓及荷西安祖已復操，此戰有望候命。飛馬上場反勝南區升後暫以9戰13分升至第3，今對理文目標是報回季內三敗之仇，以續向傑志及東方施壓。

逼和

上周六港超聯獨腳戲，近況低迷的冠忠南區在主場香港仔運動場迎戰愉園，一度領先兩球下被反超前，最後憑夏志明（右）於下半場補時六分鐘的入球，以3:3逼和對手，搶到近7場聯賽的第2分。