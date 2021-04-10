周日英超阿仙奴作客鬥包尾的錫菲聯，兵工廠有歐霸後顧或會在今仗作出輪換，加上球隊後防表現欠穩頻頻失球，預計會與錫菲聯大演入球騷，此役可捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期日66；now621台明日2:00am直播）

阿仙奴剛在歐霸八強首回合「臨尾香」，在補時階段失守被作客的布拉格斯拉維亞追成1:1，令球隊各項賽事連續14場都有失球，可見球隊後防漏洞不少。事實上，槍手近況不穩，近4場賽事僅得2和2負不勝戰績，今仗雖面對包尾的錫菲聯，但失球機會相當高。挪威中場馬田奧迪加特繼續養傷，尼高拉斯比比和奧巴美揚在歐霸一役中後備上陣，今仗或重回正選，相信仍有力攻破錫菲聯大門。

另邊廂，錫菲聯近況欠佳正值四連敗，當中更失掉11球，護級機會可謂越來越渺茫。雖然球隊近4場僅攻入1球，但錫菲聯面對阿仙奴經常能破門，對上4次交手都能從槍手身上取得入球。加上兵工廠近2次交手都以2:1取勝，今仗入球「大」值搏。

同日早場紐卡素作客般尼，紐卡素上仗2:2逼和熱刺，近5場有4場保持不敗，加上辛特麥斯明今仗應可復任正選，前場攻力大增。反之般尼上仗作客以2:3被修咸頓反勝有損士氣，主場亦已七場不勝，今仗紐卡素受讓平/半可敲下盤。（球賽編號：星期日22；now621台今日7:00pm直播）

文：港生