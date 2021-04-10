曼城周六英超在收起奇雲迪布尼及魯賓戴亞斯等主力下，主場半爆冷下1:2不敵10人應戰的列斯聯。領隊哥迪奧拿賽後承認在防守對手反擊時犯錯，以及批評球隊沒有替進攻球員創造更多機會。

列斯聯全場得兩腳射門，但兩腳射門都帶來入球，當中補時階段絕殺曼城一球，是來自一次突擊，梅開二度的史超活達拉斯射破門將艾達臣摩拉斯的「大細龍門」。哥迪奧拿賽後如此評論這場敗仗：「我們其實踢得不錯，但那些失球是我們送給他們的。我們在後場很穩固，但在防守反擊時出現失誤，沒有好好控制住皮球，而且也沒有為前線球員創造足夠的攻勢。」

他再補充：「最後10分鐘，他們（列斯聯）踢得很快，創造出機會。當他們好像平常一樣防守時，我們就要限制他們跑動，但我們沒有做到，這是不足之處。不管如何，己隊現在要休息，然後準備兩天後在多蒙特的比賽，到時再決定如何踢。」

列斯聯10人應戰下竟能破六連勝的一哥曼城，主帥比爾沙大讚球隊有逆境求存的精神：「球隊渴望勝利的價值增加了，因為我們今戰是處於劣勢一隊，需要球員展現更強的個性和全體努力才能做到，所以這場勝仗是靠球員的精神勝出的，因為非常困難，但我認為是我們應得的。球員在逆境中付出的努力，使我很激動，這是一支具有反抗性的球隊。正常來說應該是控制比賽的曼城獲勝，但己隊並沒有認命。」

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