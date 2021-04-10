小怪獸s（我對一對小孩之暱稱）：

行文之時，正值上周六中午；剛好365日之前，你們降臨世上了。

聽朋友說，有孩子後時間過得飛快，但若非親身經歷，也實在沒想過會這樣快。在手術室見證你們呱呱落地那刻，彷如昨日；與太太日接夜、夜接日地為你們換片餵奶掃風的無限輪迴，還好像只是不久之前的事。如今你們能自己雙手捧着奶樽，而奶也不再是唯一食物了；記得當日離開醫院帶你們回家時，即使比妹妹高的哥哥也只如我前臂般長，如今已猛然在我眼前扶着梳化站了起來；站久了，你們總愛張開隻手示意要抱，我和媽媽都不捨拒絕。抱在手中，你們的體重讓我兩知道，你們長大了，再也不是那對我可以一手掌握的初生嬰兒。

名著《雙城記》的開卷語：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」2020年對很多人而言 —— 特別是對香港人而言，是爛得透頂的一年。這一年，社會變得翻天覆地，本以為理所當然的是非與黑白給顛倒扭曲，一些行之有效的制度及觀念遭破壞淨盡。在最難過時候，你們的出現給予我最大力量和心靈慰藉。責任大了、負擔重了，就更加沒有垂頭喪氣的理由；挺直腰板，昂首向前，因為放棄從來不在爸爸的選項之列。當上父親，是我一生中遇過最好的事情。

爸爸是個體育傳媒人，永遠都是。所以在你們的成長過程中，我可能會不時跟你們說些有關體育的故事。從前有個籃球員叫拜恩（Kobe Bryant、圖），他對自己的工作總是一絲不苟，律人以嚴，律己更嚴；有一個網球員叫費達拿，縱然早成活着傳奇，卻永遠謙虛有禮；在你們出生的地方，有着一大班一大班永不放棄的運動員，永遠為夢想拼搏。如你們喜歡聽的話，爸爸願意為你們多講一些，因為從中必有得着；沒興趣都沒所謂，隨你們做自己喜歡的，只要不要太嫌爸爸長氣就好。

若只能用一句話總結這一年，我會選以下這句，也順道用來為這封信作結：謝謝選了我當你們的爸爸。爸爸媽媽永遠愛你們。

爸爸

伍家謙

多媒體工作者

周日見報