周日意甲有多場賽事上演，早場有一哥國際米蘭主場迎戰下游的卡利亞里。國際目前在意甲已經錄得10連勝，看來勢不可擋，加上現時只剩聯賽一條戰線不需留力，卡利亞里此役預計難逃大敗，主隊讓球半/兩球照捧上盤。（球賽編號：星期日21；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台今日6:30pm直播）

國際在上周三進行意甲補賽，在主場力克實力不俗的薩斯索羅，前鋒孖寶盧卡古及拿達路馬天尼斯皆有進賬，近3場聯賽第2次同一場各有入球，其中盧卡古更已經連續三場有「士哥」，腳風甚順。除了前線球員大勇外，國際的防守同樣予人信心，最近6次聯賽主場出擊僅失2球，預計今場可再保清白身。國際自1月以來球隊在聯賽就一直保持不敗，賽前在榜首已經領先次席AC米蘭11分，為了事隔11年再次捧起聯賽冠軍鬥志十足，要專心護級的卡利亞里難以阻擋。

客軍卡利亞里上次於聯賽獲勝已經是3月初的事，而且聯賽對上三輪全數落敗，卡軍今季意甲作客甚弱，對上11場作客僅贏1仗，今仗作客國際難逃大敗。

同日另一場，祖雲達斯主場鬥熱拿亞。近期祖記的狀態有所回暖，首席射手基斯坦奴朗拿度及費達歷高基艾沙近期狀態不俗，而且上場復出的保羅戴巴拿有進賬，前線火力相當足夠，今仗可捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期日32；now638、有線654及無綫myTV Super301台今日9:00pm直播）

文：王杰