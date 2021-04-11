巴塞隆拿周六作客皇家馬德里，有可能是去年夏天要求離隊的巴塞球星美斯最後一場國家打吡，但美斯今場沒有入球進賬，自基斯坦奴朗拿度（C朗）於2018年離開「銀河艦隊」而轉投意甲祖雲達斯後，美斯在各項賽事連續七場國家打吡未能取得入球，是他面對宿敵皇馬的最長入球荒。

周六第45次在國家打吡上陣的美斯，追平了因傷缺陣的皇馬後衞沙治奧拉莫斯，並列為歷來在國家打吡上陣次數最多的球員。然而，本身是國家打吡入球最多球員的美斯，今場7次射門2次中龍惟未能成功破網，連續七場國家打吡沒有入球，而他上一次在對皇馬有入球進賬，已是超過1,000日前的2018年5月7日，當時雙方賽和2:2，C朗亦射入了一球。

該場比賽，是C朗加盟祖記前參加的最後一場國家打吡，未知是否缺少了C朗激勵，美斯自此在七場國家打吡射門21次都未能成功士哥。如果美斯最終在今夏離開巴塞，他將以0入球告別國家打吡。

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