皇家馬德里於周六西甲的國家打吡主場以2:1勇挫宿敵巴塞隆拿，並於上周中歐聯首回合主場3:1大勝上季英超冠軍利物浦，一周內連挫兩支歐洲勁旅，教練施丹賽後都不忘大讚球員，並豪言他們是當之無愧。不過這位法國教頭亦坦言，雖然球隊近戰大勇，但皇馬於體力上已經到達極限。

銀河艦隊繼上周中歐聯擊敗利物浦後再在西甲贏巴塞，賽後以30戰66分升上聯賽榜榜首，與少賽一場的馬德里體育會同分。施丹就讚揚一眾球員並向他們致敬，但承認球隊的體力已到達極限，需要時間回復：「我們找到機會再射入一球，我們是更值得獲勝。踢完今場後要好好休息，這兩場都是使人筋疲力盡的賽事，球隊極度需要休息。我們贏了兩場大戰，但仍要繼續衝刺，我們不知道球季會怎樣結束，因為在身體及體力上我們都已經到達極限。（回西甲榜首）其實改變不了甚麼，我們還有很長的路要走。球隊要贏球不容易，雖然我們仍在那裏（西甲和歐聯），但我們已經到極限了。我為球員感到高興，大家都全力以赴及渴望上陣，這是球隊優勝的地方。」

施丹又承認，球隊贏了兩場大仗，但他們並沒有甚麼冠軍可以追逐。對於巴塞教練朗奴高文對球證於比賽尾段未有吹罰一個明顯的12碼感到憤怒，施丹就淡然回應：「每個人都有自己的感受，我認為球證沒給予12碼，就因為那不是一個12碼，重要的是我們今天在球場上做的事，我們亦踢得不輕鬆，因為巴塞是支強隊，但你不能夠說（輸球）是因為球證。」

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