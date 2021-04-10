上周六英超早場，列斯聯雖有李安谷巴在上半場末段領紅牌被逐，但仍能憑着史超活達拉斯成功把握全隊僅有的兩腳射門，以2:1勇挫全場有29次攻門的曼城，爆冷開出7.25倍足智彩客勝。

跟上場在歐聯8強首回合2:1勝多蒙特之役相比，藍月亮今仗在正選陣容上作出了七個調動，當中菲爾科頓、奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡與洛迪卡斯簡迪被收起，改由史達寧、費倫托利斯及加比爾捷西斯上陣。

繼續向四冠偉業進發的曼城，甫開賽已採取主動，19分鐘，史達寧接應直傳入禁區起腳，可惜角度與力度俱欠奉，未能射破列斯聯門將梅斯利亞的十指關。曼城入局後攻勢越來越「入肉」，38分鐘，費蘭甸奴右路突破入禁區後回傳，但在禁區頂無人看管的史達寧竟然射斜。

大難不死的列斯聯，四分鐘後終於錄得首次攻門，史超活達拉斯接應班福特橫傳起腳，皮球中柱入網，打破僵局。上半場補時，列斯聯隊長李安谷巴出腳攔截時踢中加比爾捷西斯，球證原本出示黃牌警告，但翻查VAR片段後決定改發紅牌，將這名中堅驅逐出場，曼城半場以0:1落後。

打多一個的曼城易邊後大舉施壓，53分鐘，辛真高在禁區外勁射地波，梅斯利亞橫身擋出後，再快衝前的史達寧一步沒收皮球。曼城之後相繼換入根度簡與菲爾科頓，進一步加強攻勢，並於76分鐘憑費倫托利斯在門前建功，追成1:1平手。不過，列斯聯未有放棄進攻，於補時一分鐘，再由史超活達拉斯把握突擊機會，射破艾達臣摩拉斯的「大細龍門」，奠定2:1勝局。

狼隊查奧爾射死富咸

另外，狼隊在上周五作客正在降班漩渦掙扎的富咸，戰至補時兩分鐘，藉着翼鋒艾達馬查奧爾一記神來之筆，在窄角度狂抽破網，最終以1:0勝出，近六場聯賽首嘗勝果。

文：童健