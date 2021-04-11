周六NBA常規賽焦點大戰衞冕湖人作客網隊，兩隊控衞舒路達（Dennis Schroder）和K艾榮（Kyrie Irving）第三節爆發口角後雙雙被逐，此後就被紫金兵團搶得優勢。湖人新兵杜蒙特（Andre Drummond）上陣22分鐘高效取得20分11籃板下，領全隊8人得分上雙，最後協助湖人大勝網隊126:101。即使網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）攻入22分，也無阻球隊落敗。

湖人和網隊均是今季總冠軍大熱球隊之一，今仗被喻為總決賽前哨戰，儘管紫金兵團兩大球星勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）長期休戰，網隊亦有三巨頭之一的夏登（James Harden）缺陣，仍無減今場大戰的精采程度。湖人控衞舒路達和網隊球星艾榮開賽後即展開大鬥法，前者上半場10投7中包括三分球4射3中，只用兩節就拿下了19分；艾榮同樣手感火熱，半場已有18分4籃板進賬，KD亦貢獻11分，但上半場由湖人領先61:58。

惟換邊後，第三節剩9分41秒湖人領先66:62時，艾榮防守舒路達犯規，但二人於下個攻勢繼續口角，球證已吹罰他們首次技術犯規，但兩人繼續不停口互相對鬧，最後再吞技犯雙雙被逐離場，二人均是生涯首次被逐。兩隊下半場同樣失去一位得分好手，但湖人處理情況及補給火力明顯比網隊更佳，兩位控衞離埸後湖人即打出一波22:9攻勢，當中杜蒙特在內線強攻網隊中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge）還博到對方犯規後，更做出「他太細小了」的動作，隨即引起場邊觀戰的占士和AD歡呼。

湖人至第三節結束後已領先網隊92:77，加上新兵麥利摩亞（Ben McLemore）攻入隊中第三高的17分，湖人第四節保持兩位分數優勢，KD亦於最後5分22秒提早休息，湖人最後大勝網隊126:101，終止對方主場九連勝，兼令這支NBA今季得分最高的球隊今戰比本季場均分數拿少了18分。

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