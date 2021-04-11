英國傳媒報道，英超及其他足球聯賽周六將會重新安排，避免與英國皇夫菲臘親王的葬禮撞介。

菲臘親王上周五逝世，享年99歲，其葬禮將於英國時間周六（17日）下午3時（香港時間下周六晚10時）舉行。英格蘭聯賽賽會（EFL）宣佈，所有在周六下午3時開賽的英冠、英甲及英乙比賽都將重新安排。

《每日郵報》報道，據他們所知，英超聯賽會亦考慮改動周六3時展開的比賽，而該場比賽為狼隊對錫菲聯。英超首腦們本周將與旗下球會及政府保持聯絡，以確定周六的比賽改時間或是改到其他日子舉行。

EFL在聲明中表示︰「為表尊重，4月17日下午3時的EFL賽事將會重新安排，避免與愛丁堡公爵、菲臘親王的葬禮撞介。」聲明又表示︰「EFL正與球會合作，考慮葬禮的時間以決定比賽時間。」

英國傳媒報道，有關周六下午5時30分車路士對曼城的英格蘭足總盃4強戰，預計在周一會有更新。

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