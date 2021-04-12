據法國傳媒報道，巴黎聖日耳門教練普捷天奴近日與熱刺前鋒哈利卡尼聯絡，並且在電話中問及對方今夏的去向，外界估計PSG今夏將會面臨主力射手基利安麥巴比離隊的重大問題，因此普帥希望收購卡尼填補空缺。

據多間英國傳媒日前報道，由於熱刺爭取來季歐聯參賽資格機會渺茫，27歲的卡尼有可能在今夏要求轉會。法國電視一台日前就報道，PSG教練普捷天奴近日曾經致電卡尼，並且詢問對方是否真的會在今夏要求離隊。這位英格蘭國腳現時與熱刺仍有3年合約，據悉球會方面亦不願將卡尼出售予其他英超對手，因此假如卡尼要求離隊的話，PSG可說是最理想的下一站。

另一方面，PSG與隊中前鋒麥巴比的合約將於明年夏天屆滿，假如PSG今夏無法與這位法國國腳達成續約協議的話，可能亦要被迫將他提早出售。前法國國腳李沙拉素就認為，卡尼將會是麥巴比的理想替代人選：「我相信PSG會付出一切代價留住麥巴比，但如果他堅持離開的話，卡尼將會是理想的替代。卡尼是一位能夠入球和助攻的前鋒，就像羅拔利雲度夫斯基一樣，是每支球隊都需要的前鋒。」

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