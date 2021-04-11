最近正在讀一本以滑浪為題的小說《Tapping The Source》，這出版於1984年的作品被譽為滑浪文學經典，我已想讀很久，但因實體紙本版發行不廣泛而一直訂購不到，直到最近買了電子閱讀器才順利入手，一讀簡直手不釋卷。作者Kem Nunn文筆簡練，引人入勝，這部處女作也是最早一本真實描繪加州滑浪文化的小說，他本人就是在北加州出生長大的滑浪手，筆下世界既美麗、卻又奇異兼殘酷，難怪入選美國國家圖書獎的決選。

這部書把懸疑與滑浪題材結合，開創出「黑色滑浪」（Surf Noir）文類。一提滑浪，大家首先會聯想無憂無慮的陽光海灘生活、比堅尼女孩、精采的運動競技以至人與自然的契合，這些美好畫面當然都是真的。但滑浪文化與生態也有黑暗變質的一面，本地人為保護自己的滑浪點，漸形成山頭主義甚至「滑浪幫派」，成為暴力、種族主義甚至毒品交易溫床，與滑浪原來的精神本質背道而馳。這一切都在此小說中有詳細描寫，它後來也成了電影《終極豪情》（Point Break）的靈感取材來源。

Kem Nunn本人也有參與影視，2007年與著名製作人David Milch在HBO共同創作一部超現實滑浪電視劇《John From Cincinnati》，這劇非常複雜神秘，打破一般美劇的公式，我個人十分喜歡，卻也因為太「怪雞」，只拍了一季就被腰斬，非常可惜，直到今天在網路上仍有很多cult followers。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報