熱刺於周日英超大戰主場以1:3不敵曼聯，除失去重要3分，前鋒孫興民上半場被紅魔中場麥湯米尼侵犯後，還被曼聯領隊蘇斯克查批評「扮嘢」，引爆一場「老竇戰」，大講作為父親如何對待孩子。大怒的熱刺主帥摩連奴在賽後記者會就隔空反擊，怒轟蘇B：「孫興民老竇好過你」！

事件發生在上半場33分鐘，曼聯前鋒卡雲尼接應保羅普巴的直線傳球射入1:0，但因入球前麥湯米尼於用右手打中孫興民面部，球證翻查VAR後判入球無效。孫興民被侵犯後倒地不起，球證在場邊重看事發經過後判熱刺獲得一次罰球。蘇B就認為這位南韓籍前鋒反應太過誇張：「這場比賽已經踢完，（卡雲尼）那球是個完美的入球，我們不應該被他（孫興民）騙到。我要說，如果我兒子這樣躺在地上3分鐘，然後要10位隊友上前扶起他，他不會得到任何食物。我們沒被騙到，但球證就被騙了。」

己隊球員被侵犯後還被敵人領隊這樣批評，摩佬當然嬲到震，他在賽後記者會向蘇B反擊，展開隔空罵戰，更直斥孫興民的父親絕對比蘇B好：「我已經告訴了蘇斯克查這一點，因為我幾分鐘前才跟他交談過。如果是我，去告訴另一球會的A或B或C球員，『如果是我兒子，我今晚不會給他晚餐』諸如此類的東西，那對方會有甚麼反應？我只想說，孫興民非常幸運他的父親比蘇斯克查更好，因為作為一位父親，我自己亦是位父親，你總要餵養你的孩子，無論他們做過甚麼事也好。即使你要為你的孩子去偷取食物，你也要去偷。在葡萄牙有句俗語叫：『麵包就是麵包，芝士就是芝士』，就是這麼簡單。」

摩連奴續道：「很失望，我已經跟蘇斯克查表達過我對他的評論的想法。」蘇B隨後受訪再回應今次的「食物戰」，但他似乎希望事件告一段落：「有些話說出了口就是說出了，最重要的是我們仍是同事和朋友，賽前賽後或在比賽中途，總會有點爭執，但我認為我們對彼此都有很大的尊重，有些話我是可以收回的。」

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