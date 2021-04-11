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上周二歐聯八強首回合，利物浦作客1:3不敵皇家馬德里，受到最多批評的就是阿歷山大阿諾特。這位英格蘭年輕右閘今季表現遠不及前兩季，有統計顯示他常在比賽中傳失或控失皮球，過去一周，他更似坐上過山車般經歷高山低谷。上輪作客大勝阿仙奴3:0，此子狀態大勇，交出一腳助攻之餘，在右路更非常活躍，但及後硬撼皇馬卻在防守時接連犯錯，當中敵將馬高阿辛斯奧射入的一球，就是因他頭槌解圍變頂入己方禁區「派膠」所致，怎料事隔四天後在這場迎戰維拉的比賽，他又成為紅軍救星。

主場六連敗告終

紅軍今場踢至43分鐘先落後，維拉由奧尼屈堅斯建功，隨後VAR又現爭議，判迪亞高祖達「體毛」越位，致羅拔圖法明奴的入球無效，紅軍半場落後0:1。幸好換邊後，繼續主攻的利物浦終靠穆罕默德沙拿57分鐘的頭槌扳平，到補時階段，阿諾特挺身，於禁區頂一記妙射得手，替球隊反勝2:1結束之前在主場錄得6連敗的恥辱走勢外，自己也一吐烏氣。

紅軍領隊高普上周才因阿諾特早前落選英格蘭國家隊，暗寸英軍主帥修夫基不識貨。後者上周六有入場觀賞紅軍比賽，外界猜測他正是來考察阿諾特，高普賽後再被問到這件事時表示：「我們不要每周都討論阿諾特和英格蘭，相信即使是修夫基也會同意阿諾特是出色球員；要入選英軍你必須非常出色，阿諾特在這個年紀，他經常都表現出色，但英格蘭的事應由修夫基決定。」

紅軍不經不覺已累積聯賽三連勝，逐漸走出之前連敗陰霾，高普更想將精神放在聯賽上，另一入球功臣沙拿都強調要繼續力爭前四。