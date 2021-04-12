曼聯周日英超作客3:1擊敗熱刺，今場任正選的前鋒卡雲尼上半場的入球雖因隊友麥湯米尼侵犯熱刺前鋒孫興民在先，被判入球無效，但這位烏拉圭前鋒下半場頂入反勝的一球，成為紅魔勝出的關鍵。賽後領隊蘇斯克查公開表示，希望今夏將約滿的卡雲尼下季留隊。

蘇斯克查說：「我希望他下季留在奧脫福，並在坐滿球迷的看台前，如今天那樣插水式頭槌建功，那種感覺將難以形容。現在我們只能等待，並看看會有甚麼事情發生。」

今年已34歲的卡雲尼上季跟法甲巴黎聖日耳門約滿後，以自由身加盟曼聯，但雙方只簽約一年，並可選擇再續約多一年。早前卡雲尼因傷缺席紅魔多場比賽後，傳出這位中鋒有意季後離隊，返回南美加盟阿根廷著名球會小保加。蘇斯克查直言，因武漢肺炎肆虐所出現的種種問題，確令卡雲尼至今仍未能適應在英國的生活。他說：「我相信這一年對所有人都很困難已經不是甚麼秘密，特別是家人和朋友不一定可在自己身旁，而到外國又需要隔離。卡雲尼加盟以來，無法外出感受到曼市和英國文化的獨特之處，很自然也會考慮自己的長遠未來。對此我是明白的，而他也清楚知道我們的想法是怎樣。」

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