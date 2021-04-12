WTA查爾斯頓網球公開賽周日進行決賽，15號種籽的俄羅斯球手古達美杜娃直落兩盤輕取來自黑山的歌維妮，奪得職業生涯首個WTA單打冠軍。

現年23歲的俄國美女古達美杜娃，前年參戰時於首圈就被淘汰出局，因此她在今屆查爾斯頓網賽她亦信心不大，結果她於6場賽事1盤未失。當中只有美國名將史堤芬絲和爆冷淘汰一姐芭迪的保娜芭杜莎相對難打，不過她全部輕鬆過關。今場面對沒有種籽排名的黑山球手歌維妮，古達美杜娃亦輕易取勝，雖然她首盤一度落後2:3，但她越戰越勇，最後直落兩盤以6:4、6:2勝出封后。

贏得生涯首個WTA單打及巡迴賽冠軍，古達美杜娃在一小撮觀眾前高舉獎盃，她說：「我真的很享受在這裏比賽，為自己拿到生涯首個冠軍而高興和自豪。」

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