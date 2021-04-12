松山英樹周日在最後一輪比賽打出超標準1桿的73桿，但四輪總成績仍然以低標準10桿的278桿掄元，勇奪美國高爾夫球大師賽冠軍，成為歷來第一位贏得高球大滿貫的日本男子球手。

贏得207萬美元（約1,600萬港元）冠軍獎金的松山英樹賽後透過繙譯表示︰「我真的非常高興，我很開心可以打破缺口，希望有更多日本球手追隨我的步伐。」

現年29歲的松山英樹在前三輪先後打出69、71和65桿，以4桿優勢進入周日的第四輪比賽，周日在後9洞曾將領先優勢拉開至6桿，但其後出現失誤，在第15洞第2桿擊球下水吞下「柏忌」，與松山同組的舒奧菲利則於第15洞打出「小鳥」而追成只落後2桿，惟後者在第16洞開球打落水而吞下三「柏忌」，為松山首次穿上「綠夾克」掃除障礙。

松山在第18洞雖然吞下「柏忌」，仍然足以力克四輪打出低標準9桿、總桿數279桿的大師賽新秀沙拉托利斯，勇奪美國大師賽冠軍，史比夫和舒奧菲利以總成績281桿，並列為今屆美國大師賽季軍。

松山之前在大滿貫的最好成績是2017年美國公開賽並列亞軍，他在周日贏得職業生涯第六個PGA巡迴賽冠軍，並成為僅第二位贏得高球大滿貫的亞洲男子球手。首位贏得高球大滿貫的亞洲男子球手是南韓的梁容銀，他在2009年PGA錦標賽擊敗了「老虎」活士而封王。

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